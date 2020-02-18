Проблемные долги в Китае могут достичь $1,1 трлн

Рейтинговое агентство Standard & Poors заявило, что по итогам текущего года объем проблемных долгов в китайском финансовом секторе может вырасти до 1,1 трлн долларов США.

Как передает "Коммерсантъ", аналитики агентства считают, что такой исход весьма вероятен, если пик эпидемии коронавируса COVID-2019 не будет пройден к апрелю.

«По мере того, как коронавирус несет ущерб производственному сектору Китая, многим компаниям и обычным людям становится все труднее расплачиваться по долгам»,— говорится в аналитическом отчете S&P Global.

Китайские власти уже принимают меры, направленные на помощь заемщикам — в частности, они призвали банки снизить ставки по кредитам, продлить сроки погашения и составляют списки наиболее пострадавших от коронавируса компаний, чтобы предоставить им возможность рефинансирования. В связи с этим аналитики S&P отметили, что «Китай может ослабить критерии, при которых задолженность считается проблемной, чтобы таким образом помочь пострадавшему бизнесу. В таком случае финансовой системе понадобятся годы, чтобы переварить отсрочки по выплатам».