Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом в Риме

В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом в Риме, сообщает АзерТАдж.

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