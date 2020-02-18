Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом в Риме
В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом в Риме, сообщает АзерТАдж.
В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом в Риме, сообщает АзерТАдж.
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