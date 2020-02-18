Турция попросила США помочь сдерживать Россию в Идлибе

Турция обратилась к США с просьбой развернуть две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия Москвы и Дамаска в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя Анкары.

Агентство указывает, что турецкая сторона запросила развертывание двух батарей ЗРК Patriot на своей южной границе, чтобы обеспечить свободу действий для возмездия — в случае любых будущих атак сирийских войск, которые поддерживает РФ с воздуха. По словам собеседника агентства, в случае размещения в турецкой провинции Хатай установок Patriot Анкара могла бы использовать истребители F-16 против сирийских правительственных сил в Идлибе.

Ранее сегодня сообщалось, что Турция совместно с силами сирийской оппозиции начала военную операцию в Идлибе против сирийской армии.