Турция пообещала отомстить за убитых в Сирии военных

Турция пообещала отомстить за убитых в ходе предпринятого масштабного наступления в Сирии военных. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на заявление Фахреттина Алтуна, руководителя отдела коммуникаций администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Наше государство не оставит кровь наших мучеников на земле. Тот, кто устроил в Сирии кровопролитие и терроризм, будет отвечать за это перед человечеством», — подчеркнул он. Алтун пожелал погибшим солдатам милости от Аллаха, а раненым военным скорейшего исцеления.

Ранее 20 февраля Минобороны Турции отчиталось о гибели двух военнослужащих и ранении еще пяти человек. При этом Анкара уничтожила 50 сирийских военных, сторонников режима президента Башара Асада.