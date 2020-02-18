США снова расширили санкции против Ирана
Министерство финансов США объявило о новых санкциях против граждан Ирана, связанных с «нарушениями на выборах».
Под ограничения попали, в частности, пятеро представителей Совета стражей конституции — иранской избирательной комиссии.
В манипуляциях при подсчете голосов были обвинены председатель Совета Ахмад Джаннати, официальный представитель Аббас Али Кадходаи, член коллегии юристов Сиамак Рахпейк, юрист Могадам Садеки и член Совета Мохаммад Язди.
По решению управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), все счета чиновников за рубежом были заморожены, въезд в Штаты им теперь запрещен.