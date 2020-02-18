Перекрытая улица вызвала транспортный коллапс в Баку

На улице М.Хади введено ограничение движения транспортных средств (в направлении круга «20 Января»). Примечательно, что ограничения введены без согласования с Бакинским транспортным агентством.

В итоге веденные ограничения серьезно повлияли на движение автобусов, следующих по маршрутам № 7B, 14,18,102,114A,114B,159,165,193 и 211.

Движение автобусов было организовано посредством разворота по улице Зардаби. Это также создает проблемы для движения крупногабаритных автобусов. В итоге автобусы были вынуждены двигаться с опозданиями, а пассажиры долгое время ожидать их прибытия.

Столпившиеся у автобусных остановок люди также выходили на проезжую часть, что создавало угрозу их безопасности.

Стоит отметить, что согласно указу президента Азербайджана при ограничении движения на улицах Баку необходимо минимум за три дня оповещать об этом Бакинское транспортное агентство.