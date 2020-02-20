Белоруссия закупила тысячи тонн российской нефти

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на концерн «Белнефтехим», выступивший покупателем.

Цена сделки не раскрывается, однако подчеркивается, что она не включает премию, наличие которой в долгосрочном контракте с российскими компаниями ранее вызывала недовольство Минска.

Нынешняя сделка была заключена на срочном рынке и предусматривает закупку российской нефти у трейдеров — каких именно, неизвестно. Поставка будет производиться в марте через литовский порт Клайпеда, куда топливо прибудет на танкерах.

В то же время представитель «Литовских железных дорог» сообщил, что поставка будет производиться с участием трейдинговой «Белорусской нефтяной компании».