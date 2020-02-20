Особенно из кожи вон лезла Элизабет Уоррен, которая на кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гемпшире значительно растеряла свой политический капитал. Она напомнила, что миллиардер называл женщин «толстыми бабами» и «лесбиянками с лошадиными лицами». «Нет, я говорю не о Дональда Трампе, я говорю о мэре Блумберге», - уточнила Уоррен.

Демократы-молодцы на время забыли о своем главном враге-президенте Дональде Трампе. Во время первых дебатов с участием Майкла Блумберга, прошедших в отеле-казино «Париж», в столице азартных игр мира Лас-Вегасе, именно олигарх стал их главной мишенью. До этого кандидаты в президенты провели уже с десяток дебатов в разных штатах страны. Тогда они вели себя достаточно корректно, и лишь шипели (как сказал бы Владимир Путин, «подхрюкивали») друг на друга. А теперь каждый из них просто подпрыгивал над трибуной, чтобы обрушиться с оглушительными нападками на Блумберга, который на два часа дебатов превратился в настоящую грушу для битья.

Другие участники дебатов, в частности, бывший вице-президент Джо Байден, также потерявший поддержку большинства избирателей-демократов, вменял в вину Блумбергу его политику по отношению к темнокожим гражданам Нью-Йорка. Мэр Блумберг, признают американцы, очень много сделал хорошего для «столицы мира», но вот полицейская практика «останови и обыщи», которую он санкционировал, вызывала категорический протест нации. Нет, конечно, никаких сомнений, что большинство уличных преступников в Нью-Йорке были афро-американцами или выходцами из Латинской Америки, однако когда копы хватали их пачками и, не слишком разбираясь, бросали за решетку, многим гражданам страны это казалось явным нарушением закона.

Блумберг, кстати, извинился за эти действия, сказав, что это был «перебор», но Байден не успокаивался: «Вашего извинения совершенно недостаточно», - кричал он.

И, наконец, еще одна ахиллесова пята миллиардера - сексуальные домогательства, которыми он не гнушался в офисе своей компании. «Вы можете представить нам список соглашений, которые вы подписали с женщинами» (имеются в виду соглашения о неразглашении в обмен на денежную компенсацию), - требовала Уоррен. «Никто из них ни в чем меня не обвинил, - ответствовал Блумберг. - Может быть им просто не нравилось, что я шутил над ними», - добавил он, вызвав хохот в аудитории.

Особый голос подал другой участник дебатов - бывший мэр Пит Буттиджич, который обрушился сразу на Блумберга и сенатора Берни Сандерса. «Большинство американцев не могут понять, что им делать, если предлагается выбор между социалистом (Сандерсом), который считает, что капитализм является источников всех бед, и миллиардером, который полагает, что деньги дают абсолютную власть».

Блумберга, который уже вложил в кампанию около 400 миллионов долларов, конкуренты обвиняют в том, что он хочет «купить выборы». На что он парирует, что только таким образом можно одолеть Дональда Трампа и сделать это в состоянии только он. И надо признать, что при всем остракизме своих коллег по партии, Блумберг довольно быстро продвигается в рейтинге. Еще две недели назад за него готовы были проголосовать около 8 процентов избирателей. Сейчас за два дня до кокусов в штате Невада ему отдают голоса уже 14 процентов, хотя бесспорным лидером является социалист Сандерс.

Трамп, вероятно, именно Блумберга считает своим главным врагом на выборах. Их ежедневное пикирование в Твиттере принимает характер молодежного рэп-баттла. Трамп не перестает называть Блумберга «мини-Майком», имея в виду его скромный рост. В ответ Блумберг говорит, что рост политика начинается от подбородка и выше.

Особую ярость президента вызвал рекламный ролик Блумберга, в котором тот, будучи мэром, поручает Трампу работы по устройству поля для гольфа. Смысл ролика был в том, чтобы показать, кто тогда был хозяином, а кто простым исполнителем.