Лесбиянки, сексуальные домогательства и гей – главное в избирательной гонке США haqqin.az из Вашингтона

Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон

Демократы-молодцы на время забыли о своем главном враге-президенте Дональде Трампе. Во время первых дебатов с участием Майкла Блумберга, прошедших в отеле-казино «Париж», в столице азартных игр мира Лас-Вегасе, именно олигарх стал их главной мишенью. До этого кандидаты в президенты провели уже с десяток дебатов в разных штатах страны. Тогда они вели себя достаточно корректно, и лишь шипели (как сказал бы Владимир Путин, «подхрюкивали») друг на друга. А теперь каждый из них просто подпрыгивал над трибуной, чтобы обрушиться с оглушительными нападками на Блумберга, который на два часа дебатов превратился в настоящую грушу для битья.

Особенно из кожи вон лезла Элизабет Уоррен, которая на кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гемпшире значительно растеряла свой политический капитал. Она напомнила, что миллиардер называл женщин «толстыми бабами» и «лесбиянками с лошадиными лицами». «Нет, я говорю не о Дональда Трампе, я говорю о мэре Блумберге», - уточнила Уоррен.

Элизабет Уоррен обвиняет Блумберга

Другие участники дебатов, в частности, бывший вице-президент Джо Байден, также потерявший поддержку большинства избирателей-демократов, вменял в вину Блумбергу его политику по отношению к темнокожим гражданам Нью-Йорка. Мэр Блумберг, признают американцы, очень много сделал хорошего для «столицы мира», но вот полицейская практика «останови и обыщи», которую он санкционировал, вызывала категорический протест нации. Нет, конечно, никаких сомнений, что большинство уличных преступников в Нью-Йорке были афро-американцами или выходцами из Латинской Америки, однако когда копы хватали их пачками и, не слишком разбираясь, бросали за решетку, многим гражданам страны это казалось явным нарушением закона.

Темнокожие Нью-Йорка - еще одни обвинители Блумберга

Блумберг, кстати, извинился за эти действия, сказав, что это был «перебор», но Байден не успокаивался: «Вашего извинения совершенно недостаточно», - кричал он.

И, наконец, еще одна ахиллесова пята миллиардера - сексуальные домогательства, которыми он не гнушался в офисе своей компании. «Вы можете представить нам список соглашений, которые вы подписали с женщинами» (имеются в виду соглашения о неразглашении в обмен на денежную компенсацию), - требовала  Уоррен. «Никто из них ни в чем меня не обвинил, - ответствовал Блумберг. - Может быть им просто не нравилось, что я шутил над ними», - добавил он, вызвав хохот в аудитории.

Особый голос подал другой участник дебатов - бывший мэр Пит Буттиджич, который обрушился сразу на Блумберга и сенатора Берни Сандерса. «Большинство американцев не могут понять, что им делать, если предлагается выбор между социалистом (Сандерсом), который считает, что капитализм является источников всех бед, и миллиардером, который полагает, что деньги дают абсолютную власть».

Блумберга, который уже вложил в кампанию около 400 миллионов долларов, конкуренты обвиняют в том, что он хочет «купить выборы». На что он парирует, что только таким образом можно одолеть Дональда Трампа и сделать это в состоянии только он. И надо признать, что при всем остракизме своих коллег по партии, Блумберг довольно быстро продвигается в рейтинге. Еще две недели назад за него готовы были проголосовать около 8 процентов избирателей. Сейчас за два дня до кокусов в штате Невада ему отдают голоса уже 14 процентов, хотя бесспорным лидером является социалист Сандерс.

Трамп, вероятно, именно Блумберга считает своим главным врагом на выборах. Их ежедневное пикирование в Твиттере принимает характер молодежного рэп-баттла. Трамп не перестает называть Блумберга «мини-Майком», имея в виду его скромный рост. В ответ Блумберг говорит, что рост политика начинается от подбородка и выше.

Особую ярость президента вызвал рекламный ролик Блумберга, в котором тот, будучи мэром, поручает Трампу работы по устройству поля для гольфа. Смысл ролика был в том, чтобы показать, кто тогда был хозяином, а кто простым исполнителем.

Блумберг показал, что Трамп был всего лишь исполнителем

Кампания праймериз среди демократов с самого начала выглядела беспомощным хаотичным процессом. Но при этом результаты влиятельного центра RealClearPolitics, генерирующего различные социологические данные, говорят о том, что, если бы выборы состоялись сегодня, Трампа победил бы и Сандерс (с преимуществом в 4-6 процентов) и Байден (5-7 процента) и Блумберг (4-6 процента) и даже молодой Буттиджич (2-4 процентов).

Это напоминает старый советский фильм «Хотите верьте, хотите нет». Или научно-популярную передачу «Очевидное-невероятное».

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