Украина призвала ООН отправить миротворцев на защиту границы с Россией

На заседании Генассамблеи ООН обсудили урегулирование на Востоке Украины и соблюдение сторонами Минских соглашений.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко вновь обвинил Россию в нарушении обязательств и поддержке боевых действий в Донбассе.

По словам министра, Киев отказывается от диалога с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, тем более в условиях обострения ситуации.

Пристайко подчеркнул необходимость размещения миротворцев ООН на границе с Россией, так как это поможет деэскалации и скорейшему проведению в Донбассе местных выборов.