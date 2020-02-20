Украина призвала ООН отправить миротворцев на защиту границы с Россией
На заседании Генассамблеи ООН обсудили урегулирование на Востоке Украины и соблюдение сторонами Минских соглашений.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко вновь обвинил Россию в нарушении обязательств и поддержке боевых действий в Донбассе.
По словам министра, Киев отказывается от диалога с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, тем более в условиях обострения ситуации.
Пристайко подчеркнул необходимость размещения миротворцев ООН на границе с Россией, так как это поможет деэскалации и скорейшему проведению в Донбассе местных выборов.