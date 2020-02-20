Российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции

Греческий суд приговорил российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к 395 годам тюрьмы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Суд признал россиян виновными в организации незаконной миграции и назначил наказание в виде 395 лет тюремного заключения на двоих, отметил Мельников.

В ноябре 2019 года в Греции была задержана группа из 14 российских моряков, греческие власти предъявили им обвинения в организации незаконной миграции и торговле людьми.