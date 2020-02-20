В Баку произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию 112 поступила информация о том, что в Гарадагском районе Баку автомобиль марки Kia врезался в рекламный щит на обочине дороги.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска извлекли из деформированного автомобиля тела Замана Фонарь оглу Абдуллаева, 1981 года рождения, и еще одного человека, личность которого пока не установлена, и передали по назначению.