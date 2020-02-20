NASA ищет будущих покорителей Марса

- В этом году мы будем отмечать 20-летие постоянного пребывания на международной космической станции на орбите Земли, и мы близки к тому, что впервые отправить женщину в компании с мужчиной на Луну в 2024 году, - рассказал Джим Брайденстайн из NASA. - Для горстки очень одаренных женщин и мужчин это шанс получить работу и присоединиться к нашему корпусу астронавтов. Это невероятный шанс в истории космических полетов, чтобы стать астронавтом, - добавил представитель агентства. В сети уже размещен фильм, посвященный призыву в ряды отряда NASA.

Американское космическое агентство NASA решило вырастить новое поколение астронавтов. Уже со 2 марта нынешнего года здесь готовы принимать заявления от желающих связать свою жизнь с освоением космоса и стать членом экипажа космического корабля, который отправится на Луну, а потом и на Марс.

Кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям. Прежде всего, быть гражданами США, иметь звание магистра в области точных наук, среди которых — инженерные знания, биологические науки, физика, информатика или математика. В дополнение к этому кандидаты должны иметь опыт работы в родственной профессии или налет 1000 часов в качестве командира реактивного самолета.

Агентство рассчитывает завершить набор уже к середине 2021 года. Те, кто пройдет конкурс, начнут двухлетний курс обучения в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.

В будущем новые астронавты буду летать на американских ракетах и космических кораблях на Международную космическую станцию, где будут жить и работать.

В то же время NASA планирует в 2024 году вернуться на Луну, где до 2028 года будет происходить освоение земного спутника. Получение новых научных данных и доказательств на Луне и пространства вокруг нее должно подготовить космическое агентство к отправке первых людей на Марс уже к середине 30-х годов XXI века.

Кроме исполнения мечты о полете в космос будущих астронавтов ждут неплохие заработки: счастливчики смогут получать от 53 до 70 тысяч долларов. Об этом сообщило издание Wprost.

Как известно, в прошлом году отмечалось 50-летие высадки первых людей на Луну, когда лунный модуль корабля «Аполлон-11» успешно сел на ее поверхность, двое членов экипажа, пока третий находился на корабле на орбите, установили американский флаг, взяли образцы грунта, провели фото- и видеосъемку. Затем благополучно стартовали, состыковались с кораблем-маткой и триумфально вернулись на Землю. После следующих нескольких полетов к земному спутнику и высадок на Луну программа освоения ее была американцами свернута.

За ней последовала эра «шаттлов» - кораблей многоразового использования. И снова — кончились деньги, и она завершилась.

Новый этап начался после того, как Илон Маск стал создавать космические ракеты-носители, которые успешно стали возвращаться после вывода кораблей или спутников на орбиту Земли.

К идее пилотируемых полетов в ближний космос к Луне, и далее — к Марсу, в США вернулись с десяток лет назад. Это первый шаг к новому этапу соперничества в космосе между США, Россией и Китаем. Все три страны объявили о своих амбициях в «звездной экспансии». Кто станет первым в реализации «лунной программы» и завоевании Красной планеты, покажет ближайшее время.