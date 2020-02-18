Ассанж запросил убежище во Франции

Находящийся под угрозой экстрадиции в США основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может рассчитывать на политическое убежище во Франции, где располагается часть структур компании.

Адвокат журналиста Эрик Дюпон-Моретти заявил, что защита уже направила запрос французским властям, так как законодательство Британии в данном случае позволяет это сделать.

«Мы требуем от Франции предоставить ему политическое убежище на основании того факта, что это родина прав человека», — сообщил юрист, которого цитирует в Twitter международная организация «Репортеры без границ» (RSF).

Еще одним обоснованием для предоставления убежища называют тот факт, что во Франции живет мать второго, пока несовершеннолетнего, ребенка Ассанжа.

Защита призывает Париж как можно скорее положить конец «пыткам Ассанжа», так как лондонский суд вскоре начнет рассмотрение дела о его экстрадиции. В США журналисту грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.