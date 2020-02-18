Премьер-министр Армении Никол Пашинян своим последним заявлением в интервью армянскому Общественному телевидению фактически заявил о срыве переговорного процесса с Азербайджаном.

Напомним, что 15 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в публичной дискуссии по карабахской проблеме в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Дебаты транслировались в прямом эфире, а присутствовавшие имели возможность задать лидерам вопросы.

В своем интервью Пашинян высказал однозначную позицию, что отказывается вести переговоры с Азербайджаном относительно территориальных уступок. «Об этом и речи быть не может», - заявил армянский премьер.