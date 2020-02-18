Пашинян срывает переговоры с Азербайджаном: «Никаких территориальных уступок» оперативно
Премьер-министр Армении Никол Пашинян своим последним заявлением в интервью армянскому Общественному телевидению фактически заявил о срыве переговорного процесса с Азербайджаном.
Напомним, что 15 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в публичной дискуссии по карабахской проблеме в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Дебаты транслировались в прямом эфире, а присутствовавшие имели возможность задать лидерам вопросы.
В своем интервью Пашинян высказал однозначную позицию, что отказывается вести переговоры с Азербайджаном относительно территориальных уступок. «Об этом и речи быть не может», - заявил армянский премьер.
Н.Пашинян подчеркнул, что готов вести переговоры с Азербайджаном только по вопросу безопасности оккупационного режима в Карабахе. «Нет вопроса территорий, есть вопрос безопасности», - цитирует Пашиняна haqqin.az.
Таким образом, Пашинян отверг выработанные посредниками принципы мирного карабахского урегулирования, выставив новый предмет переговорного процесса. Основополагающие принципы карабахского урегулирования, получившие известность как «мадридские» и «обновленные мадридские принципы», принятые прежним руководством Армении, предполагают поэтапный план урегулирования. Процесс нормализации согласно принципам мирного соглашения должен начаться с деоккупации территорий вокруг Карабаха. Пашинян же однозначно заявил, что отказывается вести переговоры по территориальным уступкам.