Макрон и Меркель предложили Путину встретиться с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры Германии и Франции выразили готовность провести совместную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для разрешения ситуации в Идлибе, рассказал официальный представитель Кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, Меркель и Макрон заявили, что их сильно беспокоит катастрофическое гуманитарное положение людей в сирийской провинции.

Канцлер ФРГ и президент Франции призвали немедленно прекратить ведение боевых действий и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся.