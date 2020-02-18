В Турции назвали дату ввода в действие ЗРК С-400

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 будут введены в действие где-то после апреля. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщают турецкие СМИ.

"В настоящее время продолжается учебный процесс, работа ведется в соответствии с планом, никто не должен сомневаться в этом".

Акар добавил, что где-то после апреля С-400 будут введены в действие.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что российские ЗРК С-400 в Турции начнут функционировать в 2020 году.

По словам Чавушоглу, Турция не передаст комплексы С-400 кому-либо и не установит их в другой стране.