Ильхам Алиев: «Глава Армении сказал, что Нагорный Карабах – это Армения…»

«Армения выступает с очень разочаровывающими, опровергающими друг друга и противоречивыми заявлениями». Как сообщает АзерТАдж, об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления вместе с президентом Италии Серджо Маттареллой с заявлениями для печати.

«Однажды глава Армении сказал, что Нагорный Карабах – это Армения. Затем сказал, что Нагорный Карабах – независимое государство. И то, и другое не отражает действительность. Нагорный Карабах – это Азербайджан. Об этом говорят история, нормы и принципы международного права.

Территориальная целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах, признается и принимается всем миром. Поэтому урегулирование конфликта возможно только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал Ильхам Алиев.