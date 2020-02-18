Серджо Маттарелла: «2020-й год объявлен в Италии «Годом Азербайджана»

«2020-й год объявлен в Италии «Годом Азербайджана». Это будет способствовать укреплению наших связей, дружбы, сотрудничества и еще более интенсифицирует отношения между нашими странами». Как сообщает АзерТАдж, об этом, в частности, сказал президент Серджо Матарелла в ходе выступления вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлениями для печати.

Президент Италии отметил, что стороны также говорили о достижении определенного стабильного результата, связанного с Нагорным Карабахом.

«Мы с итальянской стороны выражаем постоянную поддержку этому вопросу. Надеемся, что благодаря политическим переговорам по данной проблеме очень скоро будут достигнуты определенные результаты.

Италия всегда готова оказать поддержку также связям между Азербайджаном и Европейским союзом. Мы готовы к широкому сотрудничеству и в данной сфере для стимулирования связей между Европейским оюзом и Азербайджаном. Италия считает Азербайджан основным партнером и по Евроатлантическому партнерству», - сказал он.

Президент Италии отметил позитивный взгляд Азербайджана на международные вопросы.

«Азербайджан является страной, всегда открытой для сотрудничества со всеми в энергетическом секторе. Должен еще раз отметить, что Азербайджан готов к диалогу со всеми странами в международных вопросах», - сказал Маттарелла.