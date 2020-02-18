Ильхам Алиев о связях с НАТО и соглашении с Евросоюзом

«Мы также провели обмен мнениями о связях между Европейским союзом и Азербайджаном. Идет работа над новым соглашением между Европейским союзом и Азербайджаном. Считаю, что «Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства», которая сегодня будет подписана, может стать прекрасной основой и для этого соглашения». Как сообщает АзерТАдж, об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления вместе с президентом Италии Серджо Маттареллой с заявлениями для печати.

«Успешно развиваются связи между НАТО и Азербайджаном. Много лет назад мы направили наши войска в Афганистан. Азербайджан активно участвует в миротворческих операциях, мы оказываем очень важные логистические и транспортные услуги войскам НАТО. Если учесть очень выгодные географическое положение и транспортную инфраструктуру Азербайджана, то мы успешно сотрудничаем и в этой области», - сказал Ильхам Алиев.