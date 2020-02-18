"Китайский Давос" отменили из-за коронавируса

Ежегодный международный экономический форум в Боао на острове Хайнань, известный как "китайский Давос", перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на два осведомленных источника.

Планировалось, что форум состоится с 24 по 27 марта, пишет Интерфакс.

Также из-за вспышки нового коронавируса ранее отменили сессию Всекитайского собрания народных представителей, которая должна была начаться 5 марта. Ранее в феврале организаторы Китайского форума развития объявили, что перенесут мероприятие на более поздний срок.

South China Morning Post отмечает, что ради сдерживания эпидемии, которая уже унесла жизни более 2200 человек, в марте и апреле в Китае было отменено множество массовых мероприятий.