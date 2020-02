Спецслужбы США считают, что Россия в 2020 году вмешивается в выборы президента, чтобы способствовать переизбранию Дональда Трампа. Об этом сообщили накануне американские издания The New York Times, The Washington Post и телеканал CNN.

По их сведениям, высокопоставленный представитель спецслужб уведомил об этом комитет по разведке палаты представителей Конгресса США на конфиденциальном брифинге. В частности, спецслужбы полагают, что Москва вмешивается в первичные выборы демократов, пишет Deutsche Welle.