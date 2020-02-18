По их сведениям, высокопоставленный представитель спецслужб уведомил об этом комитет по разведке палаты представителей Конгресса США на конфиденциальном брифинге. В частности, спецслужбы полагают, что Москва вмешивается в первичные выборы демократов, пишет Deutsche Welle.

Спецслужбы США считают, что Россия в 2020 году вмешивается в выборы президента, чтобы способствовать переизбранию Дональда Трампа. Об этом сообщили накануне американские издания The New York Times, The Washington Post и телеканал CNN.

Брифинг состоялся 13 февраля, а на следующий день Трамп отчитал исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра за то, что он позволил провести это мероприятие, отмечают СМИ. Через несколько дней глава Белого дома объявил, что посол США в Германии Ричард Гренелл сменит Магуайра.

По данным собеседников The New York Times, и республиканцы, и демократы попросили спецслужбы предоставить им материалы, на которых основываются их выводы, однако сроки предоставления этой информации неизвестны, отмечает газета.

Источники газеты добавили, что Трамп был обеспокоен присутствием на брифинге демократов, особенно члена палаты представителей Адама Шиффа, который сыграл важнейшую роль в расследовании по импичменту. По их словам, президент США опасается, что демократы смогут использовать эту информацию против него, передает Интерфакс.

В свою очередь сторонники Трампа отреагировали на доклад возражением, указав на жесткое отношение Трампа к России и его усилия по укреплению европейской безопасности.