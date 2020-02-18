Полностью отбыв срок своего тюремного заключения, на свободу вышел бывший министр внутренних дел и премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили. За решеткой в Матросовской тюрьме Тбилиси он провел шесть лет и девять месяцев, ровно столько, сколько ему определил суд. Уже в первые минуты на свободе Мерабишвили сделал заявление, что гарантирует падение нынешнего режима в течение года.

Будучи одним из лидеров «Единого национального движения», Вано Мерабишвили был верным и самым влиятельным соратником Саакашвили. В то же время его считали больше образцовым исполнителем, чем идейным и политическим вдохновителем. Между тем в 2012 году, перед парламентскими выборами именно он повел партию на выборы, уже в статусе главы грузинского правительства. Это не помогло, разрыв в пользу «Грузинской мечты», партии пророссийского миллиардера Бидзины Иванишвили составил 20 мест в парламенте, и Мерабишвили ушел в отставку. Год спустя президентский пост покинул Саакашвили, который по Конституции не мог баллотироваться в третий раз. И если грузинский президент после окончания каденции покинул страну, Вано Мерабишвили остался в Грузии и в полной мере расплатился за все, что делала и не делала власть при Михаиле Саакашвили. Вчерашняя оппозиция оказалась злопамятной и мстительной, тем более что Мерабишвили тоже не был ангелом.

Мерабишвили был одной из ключевых фигур в Грузии в президентство Михаила Саакашвили. Недолго поработав секретарем Совета безопасности и министром государственной безопасности, он в 2004 году на двенадцать лет стал министром внутренних дел Грузии. Именно ему удалось провести знаменитую реформу, которая привела к созданию новой грузинской полиции по лучшим западным образцам и в которой было покончено с коррупцией и взяточничеством. Ему принадлежит заслуга в разработке мер, которые привели к искоренению в стране традиционного института «воров в законе». Он неоднократно предотвращал заговоры и покушения на грузинское руководство, самая известная из которых связана с именем бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, которого, в свою очередь, считали причастным к покушению на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

Среди предъявленных ему обвинений фигурировали подкупе избирателей, присвоение и растрата государственных средств, злоупотребление должностными полномочиями. В частности, ему вменили незаконный разгон митинга в ночь на 26 мая 2011 года. Сейчас, задним числом, когда известно не об одном митинге, жестоко разогнанном теми, кто обвинял Мерабишвили, те разоблачения играют особенным светом.

Напомню, что нынешний премьер-министр Георгий Гахария до своей нынешней должности также был министром внутренних дел и принимал главные решения о разгоне демонстраций оппозиции у здания парламента, только в этот раз в составе оппозиции были представители «Единого национального движения». Самый большой срок Мерабишвили получил за насильственные действия полиции в отношении депутата Гелашвили – те самые шесть лет и девять месяцев, которые поглотили меньшие сроки.

Мерабишвили отбыл срок полностью, проведя его в одиночной камере и ни разу не подавая прошение о помиловании. В 2016 и 207 годах Европейский суд по правам человека принимал решения, которые указывали на нарушения прав Вано Мерабишвили при задержании и ночных допросах, но Грузия отказалась на этом основании освободить его условно-досрочно. Сам Мерабишвили утверждает, что на этих допросах главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе требовал от него дать обвинительные показания на Михаила Саакашвили под угрозой членам семьи.

Очевидно, что за годы в заключении у Вано Мерабишвили накопился большой счет к власти, и он готов его предъявить. Как – времени на обдумывание плана мести тоже было с избытком. В его лице Бидзина Иванишвили, фактический хозяин нынешней Грузии, заработал очень опасного противника. За то время, пока он был исключен из политической жизни, «Единое национальное движение» потеряло свое единство, из партии вышел ряд людей, которые образовали партию «Европейская Грузия».

В первые минуты после выхода из тюрьмы Вано Мерабишвили сказал, что пока рано говорить, с какой политической силой он свяжет свои дальнейшие действия, но пообещал, что не пройдет и года, как власть в Грузии поменяется. Георгий Вашадзе, координатор действий объединенной оппозиции, рассказал, что Вано Мерабишвили дал согласие принять участие в масштабной акции протеста, которая планируется на 4 апреля.

В то же время у грузинской власти якобы имеется ряд новых дел, которые она готова возбудить против Мерабишвили, чтобы не дать ему развернуть оппозиционную деятельность.