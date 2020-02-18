Трамп возмутился вручением «Оскара» южнокорейскому фильму

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что южнокорейский фильм «Паразиты» получил в этом году «Оскара», передает AFP.

«Насколько плохой была премия «Оскар» в этом году?» - спросил Трамп на переполненном митинге предвыборной кампании в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. «У нас достаточно проблем с Южной Кореей, в вопросе торговли. А они дают им лучший фильм года? Разве, это хорошо? Не знаю»

«Неон», американский дистрибьютор «Паразитов», ответил президенту в Твиттере, заявив, что его недовольство фильмом с субтитрами можно понять, ведь «он не умеет читать».

Трамп заявил, что пришло время вернуть классику из золотого века Голливуда, приведя в пример такие фильмы как «Унесенные ветром» и «Бульвар Сансет».