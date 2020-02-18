Путин о возможности договориться о мире с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС положительно ответил на вопрос о возможности договориться «о мире, о дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявив при этом, что «надежда умирает последней», и у него «вызывают вопросы» планы Киева по пересмотру минских соглашений по Донбассу, сообщает РБК.

«Надежда умирает последней, есть вероятность договориться. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа после саммита «нормандской четверки» и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы», — отметил глава российского государства.

Путин напомнил, что «тем не менее» Москве и Киеву удалось договориться по поставкам газа, а также по обмену пленными, в результате которого 7 сентября на Украину вернулись моряки, задержанные ФСБ в ноябре 2018 года в Керченском проливе, и режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет за организацию терактов в Крыму.

