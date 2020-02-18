Так как каждое открытие в Kontakt Home - это словно праздник, который понравится всем – и детям, и взрослым. Музыка, шоу шаров для детей, развлекательные игры и фотозоны, интересные технологические новшества превратят мероприятие в настоящий праздник. Скидки до 50% и кампания выдачи в рассрочку до 24 месяцев добавят дополнительную причину присоединиться к празднованию.

Каждый найдет что-то для себя в магазине!

Магазин «Масаллы» общей площадью в 2080 м2 состоит их трёх этажей. На первом этаже магазина, выдержанного в лофтовом интерьере, клиентам представлена цифровая техника, а также расширенный ассортимент крупных и мелких бытовых приборов. Второй и третий этажи полностью представлены мебелью. Здесь выставлен широкий выбор мебели на самый взыскательный потребительский вкус, исходя из бюджета и запросов клиента.

Скидки до 50% и выгодные условия рассрочки

В честь открытия именно для клиентов магазина “Масаллы” будут специальные предложения. Товары можно приобрести наличными по скидочной цене до 50% или в рассрочку, БЕЗ предоплаты, БЕЗ процентов до 24 месяцев.

Только в магазине «Масаллы»:

- Все телефоны в рассрочку без первоначального взноса и процентов, сроком на 12 месяцев;

- Все телевизоры и бытовая техника в рассрочку без первоначального взноса и процентов, сроком на 18 месяцев;

- Вся мебель в рассрочку без первоначального взноса и процентов, сроком на 24 месяца.

Также:

- Пылесос Gorenje с мощностью всасывания 1600 Vt всего 7,80 маната в месяц;

- Смарт Телевизор диагональю 32” (81 см) всего 25 манатов в месяц;

- 6 кг стиральная машина Hoffmann всего 25.6 маната в месяц;

- Раскладной диван Adona-Soft, цвет которого можно выбрать индивидуально, всего за 16 манатов в месяц.