Kontakt Home открыл первый магазин в Масаллы СКИДКИ ДО 50%, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ПОДАРКИ
22 февраля в 11:00 в Масаллы состоится официальное открытие нового магазина Kontakt Home. Приходите всей семьей!
Так как каждое открытие в Kontakt Home - это словно праздник, который понравится всем – и детям, и взрослым. Музыка, шоу шаров для детей, развлекательные игры и фотозоны, интересные технологические новшества превратят мероприятие в настоящий праздник. Скидки до 50% и кампания выдачи в рассрочку до 24 месяцев добавят дополнительную причину присоединиться к празднованию.
Каждый найдет что-то для себя в магазине!
Магазин «Масаллы» общей площадью в 2080 м2 состоит их трёх этажей. На первом этаже магазина, выдержанного в лофтовом интерьере, клиентам представлена цифровая техника, а также расширенный ассортимент крупных и мелких бытовых приборов. Второй и третий этажи полностью представлены мебелью. Здесь выставлен широкий выбор мебели на самый взыскательный потребительский вкус, исходя из бюджета и запросов клиента.
Скидки до 50% и выгодные условия рассрочки
В честь открытия именно для клиентов магазина “Масаллы” будут специальные предложения. Товары можно приобрести наличными по скидочной цене до 50% или в рассрочку, БЕЗ предоплаты, БЕЗ процентов до 24 месяцев.
Только в магазине «Масаллы»:
- Все телефоны в рассрочку без первоначального взноса и процентов, сроком на 12 месяцев;
- Все телевизоры и бытовая техника в рассрочку без первоначального взноса и процентов, сроком на 18 месяцев;
- Вся мебель в рассрочку без первоначального взноса и процентов, сроком на 24 месяца.
Также:
- Пылесос Gorenje с мощностью всасывания 1600 Vt всего 7,80 маната в месяц;
- Смарт Телевизор диагональю 32” (81 см) всего 25 манатов в месяц;
- 6 кг стиральная машина Hoffmann всего 25.6 маната в месяц;
- Раскладной диван Adona-Soft, цвет которого можно выбрать индивидуально, всего за 16 манатов в месяц.
Отметим, что вся продукция в магазинах Kontakt Home предоставлена с официальной гарантией от производителя до 3-х лет.
Магазин «Масаллы» находится по адресу: пр. Гейдара Алиева, около Государственного фонда социальной защиты.
Начните уикенд вместе с Kontakt Home, 22 февраля в 11:00 приходите в магазин “Масаллы”, участвуйте в общем веселье и воспользуйтесь заманчивыми скидками и предложениями. Такое веселье может быть только в Kontakt Home!
Ближайший к вам магазин Kontakt Home можно найти здесь. Подписывайтесь на страницу Kontakt Home в Instagram, чтобы узнать о всех кампаниях, конкурсах и скидках, или позвоните в call-центр *6060 и получите ответы на интересующие вас вопросы.