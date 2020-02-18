Выставка местной продукции и услуг при поддержке Kapital Bank

20 февраля 2020 года состоялось открытие выставки Partners and Business, одним из организаторов которой является Kapital Bank. В мероприятии принял участие директор управления корпоративных и МСП продаж Kapital Bank Фарид Хидаятзаде.

На выставке представлен специальный стенд Kapital Bank, где всем желающим предоставляется подробная информация о таких услугах, как факторинг, тарифные пакеты, бизнес-карты и других продуктах для малых и средних предпринимателей, а также о такситной карте BirKart. На стенде также демонстрируется смарт-кассовое устройство нового поколения, и участники выставки могут наглядно ознакомиться с его функциями.

Выставка Partners and Business, которая продлится до 22 февраля, проводится при совместной организации Kapital Bank, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), и ООО Marsol. На выставке, где принимают участие около 150 компаний, представлены продукция и услуги местных компаний, специализирующихся в сферах промышленности, сельского хозяйства, продовольствия, ИКТ, образования, строительства, логистики и др.

Следует отметить, что Kapital Bank придает огромное значение развитию и финансированию малого и среднего бизнеса. Для клиентов предоставляются такие продукты, как факторинг, гарантии, аккредитивы, также финансирование за счет банка или специальных фондов. Быстрый анализ, отсутствие в большинстве случаев требования на предоставление залога и низкие процентные ставки свидетельствуют о том, что Kapital Bank предлагает на рынке самые выгодные условия. Также предпринимателям на бесплатной основе предлагаются смарт кассовые устройства нового поколения.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.