Вилаят Эйвазов уволил брата Ахада Абыева
Приказом министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник Западного регионального управления Главного управления МВД по борьбе с наркотиками полковник полиции Зафар Абыев освобожден от занимаемой должности, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, на этот пост назначен полковник-лейтенант полиции Эльвин Аббасов. До этого он занимал должность старшего оперуполномоченного в региональном управлении.
Отметим, что Зафар Абыев является братом главы Исполнительной власти Дашкесанского района Ахада Абыева.