Какие районы Баку больше всего загрязняют Каспий

Как сообщила журналистам представитель Управления Нармин Бабашева, по итогам мониторинга было выявлено, что загрязняющие акваторию сточные воды больше формируются на территории Сураханского района Баку.

«Сточные воды, формирующиеся в поселках Балаханы, Сабунчи, Забрат-1 и 2, Рамана и Ени Рамана, сбрасываются на прибрежную территорию по Говсанскому каналу, оттуда в море. Кроме того, одними из территорий, где загрязнена морская вода, являются Сумгаит и прибрежная полоса поселка Г.З. Тагиева. В связи с отсутствием в поселке централизованной канализационной сети сточные воды, формирующиеся на предприятиях и в частных домах, напрямую стекаются в Каспий. Результаты мониторингов и исследований на вышеуказанных территориях Апшеронского района дают основание говорить, что объем химических и биологических загрязнителей и бактерий группы кишечной палочки в сбрасываемых в Каспий сточных водах превышает норму», - сказала Бабашева.

По словам Н.Бабашевой, руководителям предприятий и организаций, действующих на указанных территориях, сделано очередное предупреждение в связи с установкой очиститных установок, а также направлены уведомительные письма.