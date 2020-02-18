В США неизвестный устроил стрельбу в доме для пенсионеров: есть жертвы

Неизвестный устроил стрельбу в жилом комплексе для людей пенсионного возраста в американском городе Колдуэлл (штат Айдахо), в результате один человек погиб, трое получили ранения, предполагаемый стрелок найден мертвым, сообщает газета Idaho Press-Tribune со ссылкой на полицию.

По данным полиции, пострадавшие, среди которых полицейский, доставлены в больницу. Сотрудник полиции получил травмы, не угрожающие жизни, о состоянии других пострадавших не сообщается.

Полиция подчеркивает, что предполагаемый стрелок найден мертвым, угрозы безопасности нет.