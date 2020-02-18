В Китае назвали сроки ликвидации коронавируса

Китайские власти намерены победить коронавирус на всей территории страны, за исключением провинции Хубэй, до конца февраля. Об этом сказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы РФ Иваном Мельниковым, сообщает Интерфакс.

В эпицентре коронавируса, провинции Хубэй, эпидемия, по словам посла, будет преодолена в марте.