В Китае назвали сроки ликвидации коронавируса
Китайские власти намерены победить коронавирус на всей территории страны, за исключением провинции Хубэй, до конца февраля. Об этом сказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы РФ Иваном Мельниковым, сообщает Интерфакс.
В эпицентре коронавируса, провинции Хубэй, эпидемия, по словам посла, будет преодолена в марте.
Ханьхуэй также отметил, что смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, по всей стране - 0,55%.
Тем временем китайское агентство Синьхуа сообщает, что ученые страны разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса, работа которого основана на обнаружении антител.
Соответствующий комплект для быстрой диагностики разработан Нанкинским университетом (восточная провинция Цзянсу) совместно с компанией Jiansu Medomics Medical Technology. Принцип его работы основан на выявлении антител IgM и IgG. Экспресс-тест позволяет обнаружить коронавирус у человека в течение 15 минут.