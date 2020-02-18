Лукашенко: «Путин предложил компенсацию в 300 миллионов»

Президент России Владимир Путин сделал своему белорусскому коллеге «неожиданное предложение» о поставках нефти. Об этом заявил сам Александр Лукашенко. Речь, в частности, идет о выплате в счет компенсации потерь из-за налогового маневра до $300 млн.

«Президент России позвонил (вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам). Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся обсчитать его», — заявил Лукашенко в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, передает БелТА.

По словам белорусского президента, Путин предложил ему подсчитать потери Беларуси от уменьшения таможенной пошлины.