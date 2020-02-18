BrandOnline - запустите собственный онлайн-бизнес всего за 21 день!

Огромный прорыв в сфере цифровых технологий открывает почти неограниченные возможности мелким и крупным предпринимателям для реализации своего продукта!

В Азербайджане большая часть населения активно пользуется интернетом, в том числе онлайн шоппингом. Именно это вдохновило команду Cubics создать технологию электронной коммерции BrandOnline.

Brandonline - это мобильная технология, позволяющая любому начинающему или уже опытному предпринимателю запустить свой собственный онлайн-магазин всего за 21 день!

Менее чем за месяц можно заложить фундамент процветающего и доходного бизнеса с минимальными затратами на техническую разработку, ее реализацию и запуск.

Технология не только помогает качественно представить продукцию, обеспечить удобный и простой интерфейс на трех языках для комфортного использования, но и создает идеальные условия для роста числа потребителей путем создания мобильных приложений, SMS и PUSH уведомлений. Услуги Brandonline также включают в себя обучающие трейнинги для быстрой и эффективной адаптации к работе с платформой. Brandonline – это инновационное решение в сфере бизнеса для современных и смелых людей!

Более подробную информацию можно найти по ссылке: www.brandonline.az или связаться по номеру: (+994 12) 480 15 74.