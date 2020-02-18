Банк Республика поддержит представляющих Азербайджан в Европе школьников

Викторина будет проведена при организационной поддержке Центрального банка Азербайджана, Министерства образования, Ассоциации банков Азербайджана, а также Фонда международного сотрудничества сберегательных банков Германии.

Главным партнером Европейской денежной викторины (Europian Money Quiz) в Азербайджане, финал которой будет проходить в Брюсселе, в этом году станет Банк Республика.

Европейская денежная викторина - это конкурс по финансовой грамотности среди школьников, который проводится на электронных носителях (телефон, планшет) примерно в 30 европейских странах. Школьникам в возрасте 13-15 лет в рамках викторины будут заданы вопросы на такие экономические темы, как финансово-банковые услуги, эмиссия и оборот денег, цифровая оплата и налоги.

Викторина состоит из национального этапа и европейского финала. Национальный этап - состоит из предварительного отбора и национального финала. Для участия в предварительном отборе надо пройти регистрацию и ответить на вопросы по следующей ссылке.

Участники, правильно ответившие на вопросы, смогут принять участие в национальном финале, который состоится 13 марта 2020 года. Два победителя национального финала получат право представлять Азербайджан в европейском финале, который состоится 28-29 апреля 2020 года в Брюсселе.

Для более подробной информации можете обратиться по адресу [email protected], написав в теме (subject) письма «Европейская денежная викторина».