Синоптики о погоде на завтра

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 4-7, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

в Баку и на Апшеронском полуострове 22 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, изморось. Северо-восточный ветер днем перейдет в южный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление 766 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны дожди. На отдельных территориях туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 22 февраля на Апшероне ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.