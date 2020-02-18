Безакцизный табак и алкоголь нашли в магазине в Баку

Налоговые органы Азербайджана провели мероприятия по налоговому контролю на объекте в Ясамальском районе Баку, занимающемся реализацией алкогольной и табачной продукции, сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на налоговую службу.

«В ходе проведенных мероприятий выявлены случаи массовой продажи безакцизных товаров, а также товаров с поддельными акцизами. Конфисковано 48 бутылок различного алкоголя и 10,813 тыс. коробок табачной продукции»,- говорится в сообщении.

В отношении физического лица Низами Низамеддинова возбуждено уголовное дело, по решению Ясамальского районного суда он арестован.