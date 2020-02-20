Кремль о возможном столкновении России и Турции в Идлибе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил угрозу военного столкновения России и Турции в сирийском Идлибе. Пресс-секретарь президента отметил, что не хотелось бы говорить о худших сценариях. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает РИА Новости.

Также Песков рассказал, что в настоящее время уже обсуждается вопрос проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии, однако конкретных решений пока нет.

«Если все четыре главы посчитают это необходимым, то мы не исключаем возможность проведения такой встречи», — заключил представитель президента РФ.