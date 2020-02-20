Среди 13 новых случаев заражения коронавирусом в Иране два летальных исхода, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур. "Два человека среди новых установленных случаев заражения, к сожалению, скончались", - говорится в заявлении чиновника, которое приводится на сайте ведомства, сообщает РИА Новости.

"По итогам проведенной проверки на сегодняшний день, по-видимому, 13 новых случаев заражения", - говорится в заявлении Джаханпура. По его словам, большинство новых больных либо являются жителями Кума (место паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа), где впервые был зафиксирован вирус, либо были там в течение последних дней или недель. Так, из 13 зараженных семь находятся в Куме, вирус дошел до Тегерана - четверо в столице, еще двое в провинции Гилян, сообщает РИА Новости.

Общее число зафиксированных случаев в Иране достигло 18, из которых два - с летальным исходом.