Владельцев смартфонов Samsung напугали загадочным уведомлением

Владельцы смартфонов Samsung пожаловались на странное уведомление от одного из системных приложений, сообщает The Verge.

В четверг на экранах пользователей по всему миру появилось уведомление с единственным символом – единицей. Оно пришло от приложения Find My Mobile для удаленного доступа к телефону. После нажатия виджет закрывался без каких-либо видимых изменений.

"Я попытался узнать, есть ли еще у кого-то такая проблема, но не нашел убедительного ответа. Я боюсь, что мой телефон взломали или что-то в таком духе", — написал один из американских пользователей на форуме компании.

В Samsung ответили, что уведомления были отправлены случайно во время тестирования сервиса. При этом их появление никак не повлияло на работу устройства.