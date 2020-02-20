Станьте обладателем квартиры в жилом комплексе Golden City!

Хотелось бы Вам жить поблизости к центру Баку, в удобном и спокойном месте? Ищите ли Вы квартиру по выгодной цене, с большой инфраструктурой для провождения времени с детьми, которая располагается близко к детскому саду и школе? Хотите квартиру без дополнительных затрат и беспроцентный кредит? В таком случае компания Prime House может осуществить Ваши желания!

Компания Prime House предоставляет Вам возможность приобретения квартир по выгодным условиям, с государственной страховкой, в отвечающем всем стандартам качества жилом комплексе Golden City, который находится неподалеку от Медицинского Университета.

Не упустите возможность приобретения 1, 2, 3, 4-х комнатных квартир по специальной скидочной цене, начиная от 1300 манатов за 1 кв/м в жилом комплексе Golden City. Квартиры можно приобрести как за наличные, так и в рассрочку с официальным оформлением, без процентов.

В комплексе Golden City, который устойчив к землетрясениям и пожарам, продумана каждая мелкая деталь для комфортного проживания жильцов.

Просторные, светлые квартиры, с централизованной системой обогревания, постоянными коммунальными услугами, круглосуточной охраной всего жилого комплекса Golden City – все это создано для того, чтоб Вам было комфортнее жить!

Для более подробной информации о жилом комплексе Golden City, созданного как для проживания, так и для инвестиций в будущее, обращайтесь по короткому номеру *1444 и на нашу официальную страницу в Инстаграм @primehouseazerbaijan.

Являясь передовой компанией на рынке недвижимости, компания Prime House также является официальным правообладателем продажи квартир жилых комплексов Narimanov Residence, Capital Towers Residence, Grand Narimanoff, Lökbatan Residence и Qoşa Park.