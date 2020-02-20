Турция создала в Антарктике станцию спутниковой навигации
Турецкие специалисты открыли в Антарктике базовую станцию спутниковой навигации GNSS. Об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.
"В рамках четвертой турецкой научной экспедиции в Антарктику создана базовая станция спутниковой навигации GNSS. Группа специалистов Главного управления картографии Турции построила первую базовую GNSS станцию Турции за рубежом", - цитирует Варанка агентство Anadolu.
Экспедиция проводится под патронажем администрации президента Турции и Министерства промышленности и технологий. Координирует работу экспедиции Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK).
«Турецкие ученые после длительного путешествия приступили к работе над проектами в Антарктике. Группа специалистов Главного управления картографии Турции построила первую базовую GNSS станцию Турции за рубежом», - сообщил Варанк.
Станция спутниковой навигации функционирует на острове Дисмал, в 73 километрах от острова Хорсшу, где расположен временный турецкий научный лагерь.
GNSS-станция способна отслеживать изменения местоположения айсбергов и передавать фотографии поверхности Антарктики. Станция способна обрабатывать также данные таких глобальных навигационных систем, как GPS, GLONASS, GALILEO.