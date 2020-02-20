Эрдоган обсудил с Макроном и Меркель Идлиб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает администрация президента Турции.

"Наш президент провел трехсторонний телефонный разговор с Макроном и Меркель. По его словам, агрессия сирийского режима и его сторонников в Идлибе должна быть прекращена. Президент подчеркнул, что для предотвращения гуманитарного кризиса необходимо оказать решительную поддержку конкретными действиями", - цитирует РИА Новости сообщение президентской администрации.

Кроме того, Эрдоган выразил соболезнование в связи с терактом в немецком Ханау и осудил это нападение, основанное на ксенофобии и дискриминации мусульман.