Коронавирус наступает на Азербайджан с юга что делать?
В Иране стремительно растет число новых случаев заражения коронавирусом. По последней информации Минздрава Ирана, число инфицированных достигло 18 человек. Большинство случаев заражения зафиксированы в Куме, который является центром паломничества шиитов.
По информации иранских СМИ, местные власти распорядились закрыть все школы и университеты, расположенные в Куме.
Опасаясь стремительного распространения вируса, соседний Ирак уже перекрыл границу с Ираном и приостановил воздушное сообщение.
Как заявил замминистра здравоохранения Ирана Мухаммед Мехди, в настоящее время продолжаются попытки установить источник вируса. Одна из основных версий заключается в том, что вирус занесли паломники, прибывшие в Кум из других стран.
Иран ранее эвакуировал 60 студентов из Китая, однако после 14-дневного карантина у них не было выявлено никаких проблем и их отпустили по домам.
Стоит отметить, что ежедневно границу между Азербайджаном и Ираном переходят около 8 тысяч человек. Насколько велика опасность проникновения опасного вируса в Азербайджан?
По словам главного инфекциониста Азербайджана Джалала Исаева, в случае возникновения в Иране эпидемии коронавируса наподобие той, что вспыхнула в Китае, ситуация может быть взята под пристальный контроль. При этом, Джалал Исаев заявил, что ситуация контролируется и вероятность перехода коронавируса из Ирана в Азербайджан отсутствует.
"В настоящее время мы не ожидаем угрозы из Ирана, поскольку все заболевшие находятся под контролем, обследуются и только после этого их отпускают. Ситуация на всех пограничных пунктах находится под строгим контролем. При посещении территорий распространения коронавируса необходимо избегать контакта с зараженными, надевать защитные маски и регулярно мыть руки", - сказал он.
Между тем, Министерство здравоохранения Ирана официально призвало воздержаться от поездок в святыни городов Кума и Арака.
"Предложено временно ограничить поездку в Мавзолей Фатимы Масуме, мечеть Джамкаран и другие места паломничества в городе Кум",- говорится в сообщении минздрава страны.
Все это говорит о том, что ситуация более чем серьезная и иранские власти бьют тревогу. Именно поэтому гражданам Азербайджана рекомендуется отложить запланированные поездки в Иран, а те, кто уже находится на территории соседней страны, должны соблюдать все санитарно-гигиенические меры предосторожности.
Особые профилактические меры для предотвращения распространения коронавируса были предприняты азербайджанскими таможенниками. Все таможенные посты оборудованы специальными тепловизорами и необходимыми медицинскими препаратами. Эти тепловизоры позволяют среди потока людей выявить тех, у кого повышенная температура тела, после чего их берут под контроль.
Стоит отметить, что по последней информации, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 76 тысяч человек. Из них скончались 2247 человек. Абсолютное большинство случаев заражения зафиксировано в Китае.