По информации иранских СМИ, местные власти распорядились закрыть все школы и университеты, расположенные в Куме.

В Иране стремительно растет число новых случаев заражения коронавирусом. По последней информации Минздрава Ирана, число инфицированных достигло 18 человек. Большинство случаев заражения зафиксированы в Куме, который является центром паломничества шиитов.

Опасаясь стремительного распространения вируса, соседний Ирак уже перекрыл границу с Ираном и приостановил воздушное сообщение.

Как заявил замминистра здравоохранения Ирана Мухаммед Мехди, в настоящее время продолжаются попытки установить источник вируса. Одна из основных версий заключается в том, что вирус занесли паломники, прибывшие в Кум из других стран.

Иран ранее эвакуировал 60 студентов из Китая, однако после 14-дневного карантина у них не было выявлено никаких проблем и их отпустили по домам.

Стоит отметить, что ежедневно границу между Азербайджаном и Ираном переходят около 8 тысяч человек. Насколько велика опасность проникновения опасного вируса в Азербайджан?

По словам главного инфекциониста Азербайджана Джалала Исаева, в случае возникновения в Иране эпидемии коронавируса наподобие той, что вспыхнула в Китае, ситуация может быть взята под пристальный контроль. При этом, Джалал Исаев заявил, что ситуация контролируется и вероятность перехода коронавируса из Ирана в Азербайджан отсутствует.

"В настоящее время мы не ожидаем угрозы из Ирана, поскольку все заболевшие находятся под контролем, обследуются и только после этого их отпускают. Ситуация на всех пограничных пунктах находится под строгим контролем. При посещении территорий распространения коронавируса необходимо избегать контакта с зараженными, надевать защитные маски и регулярно мыть руки", - сказал он.