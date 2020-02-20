Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в Гаджикабуле сегодня провел встречу с жителями этого района. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, на встрече с жителями Гаджикабульского района министр рассказал им об успешной социальной политике президента Азербайджана, в результате которой в социальной сфере были проведены реформы, увеличены пенсии и пособия, модернизирована и значительно расширена система реабилитационных услуг.

В ходе приема были выслушаны обращения граждан по поводу прав на получение социального обеспечения, обеспечения занятости, участия в программах самозанятости и профессиональной подготовки, привлечения к восстановительному лечению, оценки инвалидности, обеспечения средствами реабилитации, защиты трудовых прав и других вопросов. Были даны распоряжения о привлечении некоторых граждан к программам активной занятости, услугам реабилитации и обеспечения их социальными услугами. На вопросы граждан были даны подробные ответы и разъяснения.

Затем министр Сахиль Бабаев встретился с участниками программы самозанятости и осмотрел хозяйства и объекты, созданные в рамках этой программы.

В прошлом году Государственная служба занятости при Минтруда обеспечила активами 133 малообеспеченные семьи в Гаджикабульском районе, которые создали малые семейные предприятия. В 2019 году около тысячи жителей района Государственной службой занятости при Минтруда были обеспечены работой, а 350 безработных были привлечены к оплачиваемым общественным работам.

Участники программы поблагодарили президента Ильхама Алиева за эту программу.

Также заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов принял жителей Саатлинского района, а заместитель министра Вюсал Насирли – жителей Ширвана.