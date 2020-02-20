Выздоровевший от коронавируса китаец снова госпитализирован

В китайской провинции Сычуань обнаружен случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета People Daily.

По данным издания, пациента выписали из больницы в начале января. После выписки он находился на домашнем карантине и никуда не ходил. Через десять дней ему провели повторный тест для выявления вирусной нуклеиновой кислоты, и результат оказался положительным. Пациента и его семью забрали соответствующие структуры, в их доме провели дезинфекцию.

В заявлении медиков говорится, что подобные случаи зафиксированы и в других регионах.