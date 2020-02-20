Баку – самый востребованный город на Евро-2020

Организаторы Евро-2020 объявили о том, что Баку пользуется самой большой популярностью среди волонтеров, желающих работать в городах, принимающих матчи континентального чемпионата.

Из более чем 37 тысяч заявок, поданных волонтерами 159 стран, помочь в организации игр Евро-2020 в Баку пожелали 6797 человек. Это 18 процентов от всех заявок. На 2-м месте Санкт-Петербург (16 процентов), 3-4-е места делят Лондон и Рим (по 10 процентов), на 5-й позиции Будапешт (7 процентов).

Из 6797 заявок 544 поступили от иностранцев. 6326 человек уже приняли участие в конкурсе, и из них отобраны 2020 волонтеров. 48 процентов из них уже работали в Баку на финале Лиги Европы прошлого года.

88 процентов подавших заявки волонтеров (из 37 тысяч) живут в городах-хозяевах Евро-2020. 59 процентов волонтеров – представители мужского пола. Столько же процентов заявок подали волонтеры младше 25 лет. Это подавляющее большинство. На 2-м месте возрастная категория 26-35 лет – 20 процентов.

Для сравнения стоит отметить, что для участия в Евро-2016, который проходил во Франции, было подано 22 тысячи заявок.

Всего на Евро-2020 будут работать 12 тысяч волонтеров. В начале марта для них будут организованы онлайн-курсы.