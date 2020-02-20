Глава «Азеришыг» выслушал жалобы граждан в Шемахе

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов принял сегодня граждан в Шемахе. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, были рассмотрены обращения граждан из Шемахинского и Гобустанского районов.

Согласно информации, большинство жителей выразили благодарность за проделанную ОАО «Азеришыг» работу по реконструкции электросети в селах Шемахи и Гобустана. По их словам, они уже видят результаты выполнения поручения президента Ильхама Алиева об улучшении энергоснабжения в регионах.

Вопросы жителей районов, требующие тщательного рассмотрения, были взяты под контроль и направлены в соответствующие структуры на исполнение для их оперативного разрешения.

Вопросы, не относящиеся к компетенции ОАО, были зарегистрированы и взяты на контроль.