Глава «Азеришыг» выслушал жалобы граждан в Шемахе
Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов принял сегодня граждан в Шемахе. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, были рассмотрены обращения граждан из Шемахинского и Гобустанского районов.
Выслушав обращения граждан, В.Ахмедов дал поручения руководителям соответствующих структур ОАО для эффективного решения всех вопросов.
Согласно информации, большинство жителей выразили благодарность за проделанную ОАО «Азеришыг» работу по реконструкции электросети в селах Шемахи и Гобустана. По их словам, они уже видят результаты выполнения поручения президента Ильхама Алиева об улучшении энергоснабжения в регионах.
Вопросы жителей районов, требующие тщательного рассмотрения, были взяты под контроль и направлены в соответствующие структуры на исполнение для их оперативного разрешения.
Вопросы, не относящиеся к компетенции ОАО, были зарегистрированы и взяты на контроль.