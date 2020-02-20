Сегодня председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник Сафар Мехтиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Литвы в Азербайджане Эгидиюсом Навикасом. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.

Приветствуя гостя, председатель ГТК сказал, что, как и во всех сферах, в таможенной сфере установлены эффективные и деловые связи между Азербайджаном и Литвой. Сафар Мехтиев выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества и в будущем.

Генерал-полковник Сафар Мехтиев, рассказав гостю о проводимых президентом Ильхамом Алиевым реформах в таможенной системе, отметил то, что за счет внедренных новшеств были упрощены таможенные процедуры, облегчена международная торговля, обеспечена прозрачность, удовлетворенность граждан, устранена теневая экономика, и были достигнуты значительные успехи в увеличении транзитных возможностей Азербайджана. Сафар Мехтиев отметил, что в результате внедрения новшеств таможенная система сформировалась как более оперативная и динамичная структура.

Говоря о текущем уровне сотрудничества между таможенными органами Азербайджана и Литвы, Сафар Мехтиев коснулся важности мероприятий по увеличению торгового оборота между странами и обмена опытом.

Чрезвычайный и полномочный посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве во всех областях. Говоря о темпах роста сотрудничества между двумя странами в таможенной сфере, дипломат заявил, что приложит все усилия для укрепления этого сотрудничества.

Встреча была продолжена обменом мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.