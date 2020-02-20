Опасный коронавирус: нефть усилила падение

Как сообщает Интерфакс, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures днем в пятницу составляла $58,11 за баррель, это на $1,2 (2,02%) ниже цены закрытия предыдущей сессии.

На фоне возобновившихся опасений по поводу последствий распространения коронавируса усилилось падение нефтяных цен.

Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизился на $1,05 (1,95%) - до $52,83 за баррель.

Нефть начала дешеветь в связи с возобновлением опасений из-за вспышки коронавируса. Так, в Южной Корее число зараженных превысило 200 человек, два города были объявлены "зонами особого внимания".

Рост нефтяных цен также поддерживался рисками со стороны предложения, включая введение американских санкций против швейцарской торговой структуры "Роснефти" из-за операций в Венесуэле и обострение конфликта в Ливии.