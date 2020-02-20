Эрдоган: Турция не выведет войска из Идлиба...

Без прекращения насилия режима Башара Асада на северо-западе Сирии Турция не выведет войска из Идлибской зоны деэскалации, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, тема Идлиба будет центральной в ходе сегодняшнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Телефонный разговор намечен на 18:00 по турецкому времени, пояснил Эрдоган, передает Anadolu.

Турецкий лидер также сообщил, что лидеры Германии и Франции предложили провести 5 марта в Стамбуле «четырехсторонний саммит» по Идлибу: «В ходе трехстороннего телефонного разговора с Путиным Меркель и Макрон призвали к решительным шагам по установлению перемирия в Идлибе. О реакции российской стороны мне неизвестно».