Министр образования посетил школу-лицей в Гаджикабуле фото
21 февраля министр образования Джейхун Байрамов посетил школу-лицей №10 с уклоном на технические и естественные науки Гаджигабульского района.
Министр встретился с учителями и учениками школы, ознакомился с общими условиями учебного заведения, классными комнатами, библиотекой, тренажерным и актовым залами, а также поинтересовался посещаемостью учащихся.
Затем министр понаблюдал за процессом преподавания истории и уроков немецкого языка в 5-м классе.
Министр порекомендовал учащимся активнее использовать электронные ресурсы и поручил руководству школы обогатить библиотеку.